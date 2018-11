Frauen vor! Oder doch nicht?!

Hurra! Diese Woche feiern wir 100 Jahre Frauen-Wahlrecht. Am 12. November 1918 kündigte der Rat der Volksbeauftragten an, das Wahlrecht für Frauen einzuführen – und zwei Wochen später wurde aus dem Plan ein Gesetz. Das waren Geschwindigkeiten! Verglichen damit, geht es heute nur noch sehr langsam voran mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ja, es gibt ein paar Quotenregelungen. Einerseits. Andererseits arbeitet zum Beispiel weit mehr als die Hälfte der berufstätigen Mütter in Teilzeit-Jobs. Einerseits haben wir eine Kanzlerin. Andererseits sind im Bundestag nur noch 30 Prozent der Mitglieder weiblich. Einerseits haben wir ein Entgelt-Transparenzgesetz, das große Arbeitgeber verpflichtet, Auskunft über Gehälter zu geben. Andererseits verdienen Frauen bei gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation in Deutschland 6 Prozent weniger als Männer.

Die Polit-WG schaut diesmal auf die Un-Gleichberechtigung im Land. Rebecca Link diskutiert mit Ulrike Römer und Dirk Müller aus dem Politik-Team von WDR 5.