EU-Geld mit Pathos

Mal wieder. Kommt euch das auch bekannt vor? Mal steht es Spitz auf Knopf, mal ist es fünf vor zwölf und dann wieder geht es um nichts Geringeres als die Werte der Europäischen Union. Diesmal aber wirklich. Wir knöpfen uns den großen Wurf der EU-Kommissionspräsidentin in Sachen Corona-Hilfen mal vor und fragen: Geht es wirklich um alles? Was ist daran so bahnbrechend? Und was passiert eigentlich, wenn das alles nicht klappt? Am WG-Tisch sitzen diesmal Rebecca Link, Julia Borutta und als Gast Ralph Sina aus dem ARD-Studio Brüssel.