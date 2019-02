Luftreinhaltepläne: Placebos statt Fahrverbote

Es ist schon ein starkes Stück, wenn die Bezirksregierung Köln sagt, es werde keine Fahrverbote geben. Das zu entscheiden ist nämlich in letzter Instanz immerhin noch Aufgabe der Gerichte. Und deren Urteilen vorzugreifen, ist anmaßend.

Was haben die Bezirksregierungen in Köln und Düsseldorf zu bieten, um Fahrverbote zu vermeiden? Eher Placebos denn wirklicher Maßnahmen. Eine Busspur auf der Aachenerstrasse in Köln. Der Ausbau von Radwegen und mehr Angebote im Bereich Elektromobilität in Düsseldorf. Da falle ich vom Stuhl vor lauter Begeisterung.