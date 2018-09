WDR 5: Ist das auch etwas, das einen, abgesehen vom Privaten, prägt? Sie haben den Zufall angesprochen. Im Hinblick auf Politik, wie viel kann man unter Kontrolle haben?

Schäuble: Man muss sich in der Politik immer bemühen, gute Lösungen zu finden. Man muss aber zugleich wissen, dass man niemals alles unter Kontrolle haben kann. Das wäre ja furchtbar. Ich weiß nie, was morgen sein wird. Aber diese Offenheit, diese Ungewissheit – das ist die Voraussetzung von Freiheit. Wenn alles vorbestimmt wäre oder wenn irgendjemand alles unter Kontrolle hätte, gäbe es keine Freiheit. Das ist nicht mein Verständnis von menschlichem Leben.

WDR 5: Aber Sie wollen doch auch, dass die Sachen so ein bisschen nach Plan laufen, oder?

Schäuble: Manchmal läuft es auch zum Guten nicht nach Plan. Denken Sie daran, ein paar Tage bevor ich querschnittsgelähmt wurde, war die deutsche Wiedervereinigung. Und ein knappes Jahr zuvor war der Fall der Berliner Mauer. Das haben wir auch nicht so vorhergesehen. Und trotzdem ist es passiert.

Wolfgang Schäuble (r.) unterzeichnet 1990 den ersten gesamtdeutschen Wahlvertrag, wenige Wochen vor dem Attentat

Mit dieser Offenheit freue ich mich in der Regel auf den nächsten Tag. Natürlich hat man seine Planungen, aber manchmal kommt es ganz anders, manchmal kommt es besser - anstatt immer nur zu denken, es kann nur schlechter werden. Es ist ein Paradox: In vielen westlichen Ländern sagen die meisten Menschen laut neuen Umfragen, dass es unserem Land eigentlich so gut geht wie nie zuvor. Und gleichzeitig sagen heute viel weniger Menschen als früher, dass es unseren Kinder einmal besser gehen wird. Eine Mehrheit sagt, wahrscheinlich geht es unseren Kindern einmal nicht mehr so gut wie uns. Da frage ich immer: Wieso denn das?

Ich bin jetzt 76 Jahre alt. Wir haben das Glück gehabt, dass es in meiner Lebenszeit immer besser wurde. Aber wieso soll es ab jetzt für meine Kinder und Enkelkinder immer schlechter werden? Auch das ist nicht vorbestimmt. Es liegt an uns selber. Und wir haben heute größere Möglichkeiten, das zu gestalten, als die Generation meiner Eltern und Großeltern.

WDR 5: Eigentlich ein zutiefst positives Bild von Zukunft, das Sie haben. Auch ein positives Bild von politischer Arbeit und Demokratie. Warum haben einige das Vertrauen in die Zukunft, politische Strukturen und Demokratie verloren?

Schäuble: Weil sich so vieles so schnell ändert. Das Tempo der Veränderung hat auch durch den wissenschaftlichen, technischen Fortschritt, durch die Globalisierung zugenommen. Die Informationstechnologien in fast allen Lebensbereichen beschleunigen die Dinge ungeheuer. Jetzt haben wir die Globalisierung, das heißt wir sind von Entwicklungen in der ganzen Welt unmittelbar betroffen, vom Klimawandel und all diesen Dingen.

Es geht uns relativ gut. Und das ist ja das Paradoxe: Je besser es uns geht, umso mehr neigen wir dazu zu sagen, dass wir Angst vor der Zukunft haben, weil wir mehr zu verlieren hätten. Diejenigen, denen es schlecht geht, brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Sie können nur hoffen, dass es besser wird.

Deswegen müssen wir uns nur klar werden: Wir sollten nicht so viel Angst vor Veränderungen haben. Sondern wir sollten die Möglichkeiten nutzen, darauf Einfluss zu nehmen und sie zu gestalten. Aber wir dürfen es natürlich nicht machen, indem wir sagen: Früher im 19. oder 20. Jahrhundert war alles besser. Wenn wir uns erinnern, was für entsetzliche Kriege wir hatten, dann haben wir doch keinen Grund zu resignieren.

