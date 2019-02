Opfer und deren Vertreter fordern vor allem klare und verbindliche Anweisungen an jeden Bischof, wie er mit Verdachtsfällen in seiner Diözese umzugehen hat und dass die Übergabe eines jeden Verdachtsfalles an staatliche Ermittlungsbehörden obligatorisch wird. Es sei angesagt, das zu tun, allerdings sei dies in einem demokratischen Land wie Deutschland anders als in manch anderen Ländern der Erde, räumt Overbeck ein.

"Wir haben immer offen kommuniziert"

Die Erwartungen der Opfer sind hoch

Im Bistum Essen seien entsprechende Verdachtsfälle in der Vergangenheit an die Staatsanwaltschaften weitergemeldet worden. "Wir haben immer offen kommuniziert." Mit den Opfern sei gesprochen, therapeutische und andere Hilfe angeboten worden, auch für deren Familienangehörige, die mit in das Leid hineingezogen wurden. Zu den Hilfen gehörten auch Schmerzensgeldzahlungen. Die Bischofskonferenz habe sich dabei auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Von einer Gruppe werde mit Blick auf jeden einzelnen Fall entschieden, wie viel Geld gegeben wird. Dabei gehe es um Summen von 1.000, 10.000 Euro und noch mehr, so Overbeck.