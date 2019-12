Kerzen - 26.12.2019

Musik / Gedicht

This Little Light

Interpret: Eric J. Littleton

CD Lullabies for Children and Puppies

Alfred Marnau: An eine Weihnachtskerze

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Alfred Marnau, Vogelfrei / Greno Verlag 1988

Karl Henckell: Weihnacht, wunderbares Land

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Karl Henckell, Weltmusik / Hanfstaengl Verlag 1918

Miniature No.18

Interpret: Andrea Cortesi

CD Giya Kancheli: Miniatures for Violin and Piano

Adolf Maurer: Christkerzen brennen wieder

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR Stimmwerk

Aus: Friede auf Erden. Gedichte zu Weihnachten / Die Hanse 2009

Have Yourself a Merry Little Christmas

Interpret: Doris Day

CD Doris Day: Personal Christmas Collection

Arno Holz: Weihnachten

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR Stimmwerk

Aus: Weihnachtsgedichte / Reclam Verlag 2006

My Favorite Things

Interpret: Mike Strickland

CD My Favorite Things

Ada Christen: Christbaum

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Ada Christen, Ausgewählte Werke

Edition Volkshochschule 2009

Sing a Christmas Carol

Interpret: Kurt Elling

CD The Beautiful Day

Albrecht Goes: Gleich hinter Weihnachten

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR Stimmwerk

Aus: Albrecht Goes, Gedichte / Fischer Verlag 2008

Un duo pour Noël

Interpret: André Gagnon

CD Dans le silence de la nuit

Gustav Falke: Die Weihnachtsbäume

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Gustav Falke, Ausgewählte Gedichte / Create Space 2013

Hallelujah

Interpret: Chris Botti

CD Chris Botti - December

Gustav Falke: In der Nacht vorm Christ

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Gustav Falke, Ausgewählte Gedichte / Create Space 2013

In the Bleak Midwinter

Interpret: The Swingle Singers

CD Unwrapped

Hedwig von Redern: Ein Licht, das leuchten will

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR Stimmwerk

Aus: Fürchte dich nicht! / SCM Brockhaus 2012

Prelude No.1 in C Major

Interpret: The Swingle Singers

CD Spotlight on Bach

Friedrich Rückert: Woher ich kam, wohin ich gehe

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Friedrich Rückert, Ausgewählte Werke Erster Band

Insel Verlag 1988

Weihnachtsstern

Interpret: Saxophonquartett Danubia

CD Fröhliche Weihnachten

Hermann Kletke: Weihnachten

Sprecherin: Christina Maria Grewe WDR Stimmwerk

Aus: Hermann Kletke, Gedichte / Nabu Press 2012

Light a Candle in the Chapel

Interpret: Frank Sinatra

CD Weihnachtslieder: 50 Hits (Remastert)

Manfred Hausmann: Kinder mit Papierlaternen

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Manfred Hausmann, Alte Musik / Fischer Verlag 1983

The Coming of Snow

Interpret: Achordion

CD Happy Merry Christmas!

Adelbert von Chamisso: Das Kind an die erloschene Kerze

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Adelbert von Chamisso, Sämtliche Werke Band 1

Winkler Verlag 1975

Christmas Story

Interpret: Doris Day

CD Frohe Weihnachten!

Hugo Salus: Christabend

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR Stimmwerk

Aus: Hugo Salus, Neue Gedichte

The Little Christmas Tree

Interpret: Nat „King“ Cole

CD The Christmas Selection

Konstantinos Kavafis: Kerzen

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Konstantinos Kavafis, Gedichte / Universitätsverlag Winter 2007

Candlelight Carol

Interpret: John Rutter

CD The John Rutter Christmas Album

Manfred Hausmann: Trost

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Manfred Hausmann, Alte Musik / Fischer Verlag 1983

The Old Church

Interpret: Dale Warland Singers & Dale Warland

CD Harvest Home

Ingrid Streicher: O stille Nacht

Sprecher: Henning Freiberg WDR Stimmwerk

Aus: Ingrid Streicher, Der Amsel Lied / Edition Mondstein 2008

Po Zarostlem Chodnicku

Interpret: Ernestine Stoop

CD Leoš Janáček: Po Zarostlem Chodnicku

Adolf von Hatzfeld: Die Kerze brennt

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR Stimmwerk

Aus: „Beständig ist das leicht Verletzliche“ / Ammann Verlag 2010

Wondrous Love

Interpret: Chanticleer

CD Wondrous Love - A World Folk Song Collection

Alfred Grünewald: Schon flackt das Licht

Sprecherin: Christina Maria Grewe

Aus: „Beständig ist das leicht Verletzliche“ / Ammann Verlag 2010

Aber Heidschi, Bumbeidschi

Interpret: Quadro Nuevo

CD Quadro Nuevo Weihnacht

Friedrich Rückert: O Weihnachtsbaum

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Friedrich Rückert, Ausgewählte Werke Erster Band

Insel Verlag 1988

Nun komm, der Heiden Heiland

Interpret: Quadro Nuevo & Münchner Symphoniker

CD Quadro Nuevo - Music for Christmas Nights

Otto Julius Bierbaum: Schneelied zu Weihnachten

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: „Beständig ist das leicht Verletzliche“ / Ammann Verlag 2010

Light Ascending

Interpret: Luke Howard & Shards

CD The Sand That Ate the Sea

Konstantinos Kavafis: Damit sie kommen

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Übersetzung: Jörg Schäfer

Aus: Konstantinos Kavafis, Gedichte / Universitätsverlag Winter 2007

O Come, O come Emanuel

Interpret: The Piano Guys

CD A Family Christmas

Lori Ludwig: Weihnachtslied

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Wunderweiße Nacht / Henschelverlag 1990

The Christmas Symphonie

Interpret: Perry Como

CD Le meilleur de Noël: Les 50 plus belle chansons de Noël

Eugen Roth: Ein Gleichnis

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR Stimmwerk

Aus: Weihnachtsglocken, Engelsingen. Humorvolles zur Weihnachtszeit

St. Benno Verlag 2015

God Rest Ye Merry Gentlemen

Interpret: Jack Livingston Big Band

CD Big Band Christmas

Stand: 20.12.2019, 17:19