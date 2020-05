Der Wald - 21.05.2020

"Wie heimelt’s mich jeweilen an,

wenn ich, was ich schon oft getan,

im stillen, lieben Walde stehe

und ringsum nichts als Schönes sehe.

Falls ich nicht sehr im Irrtum bin,

flaniere ich dann her und hin

und mein’, ich sei in einem Zimmer,

umwoben von gemaltem Schimmer."

Robert Walser war der Wald als ein geheimnisvoller und mystischer Ort jenseits der bewohnten Welt vertraut. Aber auch viele Menschen betreten den Wald wie eine Kirche und fühlen sich gestärkt, wenn sie ihn wieder verlassen.

An Christi Himmelfahrt lädt WDR 5 "Liegen bleiben" zu einem poetischen Waldspaziergang ein.

Das WDR Stimmwerk liest Gedichte über den Wald, dazu gibt es ausgesuchte Musikstücke.

Zusammenstellung Manon Barabas

Redaktion: Ruth Dickhoven

Nach Ausstrahlung steht diese Sendung an dieser Stelle für sieben Tage zum Nachhören bereit.

Musik / Gedicht

Into the Forest

Interpret: Keita Miyahara

CD Refresh

Robert Walser: Im Walde

Sprecher: Michael Müller WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Hugo Salus: Am Waldsaum

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Hugo Salus, Die Harfe Gottes / Phaidon Verlag 1928

Suite No. 1 in G Major, BWV 1007

Interpret: Martin Hegel

CD Bach Solo

Joseph von Eichendorff: Morgengebet

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Joseph von Eichendorff, Sämtliche Gedichte und Versepen / Insel 2005

Fantasia II, Op. 29 No. 2

Interpret: Andreas Martin Hofmeier & Andreas Mildner

CD Why Not?

Ludwig Jacobowski: Waldestraum

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Die Sonne / Reclam Verlag 2006

Sonata in E Minor, BWV 1034

Interpret: Andrea Oliva & Angela Hewitt

CD Bach: Flute Sonatas

Nikolaus Lenau: Waldlied

Sprecher: Michael Müller WDR Stimmwerk

Aus: Der Ewige Brunnen / C.H. Beck Verlag 2005

La melodia sospesa

Interpret: Mimmo Malandra & Marco Colacioppo

CD Novosax: Great Composers for Mimmo

Emmy Hennings: Klage im Wald

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

6 Lieder, Op. 6, Waldeinsamkeit

Interpret: Amarcord & German Hornsound

CD Wald.Horn.Lied

Franz Werfel: Sterben im Walde

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Rasti, Rozmarin

Interpret: The Boulevard Harmonists

CD Projekt 4

Gertrud Kolmar: Der Engel im Walde

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR Stimmwerk

Aus: Gertrud Kolmar, Weibliches Bildnis / dtv 1987

Hedwig’s Theme

Interpret: David Helbock

CD Playing John Williams

Max Dauthendey: Stets sind Gespräche im Wald

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Hedwig’s Theme 1

Interpret: David Helbock

CD Playing John Williams

Theodor Storm: Im Walde

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Beethoven ‚7, 2nd Movement

Interpret: David Helbock

CD Into the Mystic

Heiner Müller: Traumwald

Sprecher: Michael Müller WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Prelude, Fugue and Allegro, BWV 998

Interpret: Martin Hegel

CD Bach Solo

Erich Kästner: Die Wälder schweigen

Sprecher: Henning Freiberg WDR Stimmwerk

Aus: Erich Kästner, Zeitgenossen, haufenweise / C.Hanser Verlag 1998

Ein Jäger längs dem Weiher ging

Interpret: Lords oft he Chords

CD Traumlicht

Johann Wolfgang von Goethe: Gefunden

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Gedichte / Insel 2007

Now Is he Month of Maying!

Interpret: John Rutter & Members oft he Cambridge Singers

CD Flora Gave Me Fairest Flowers

Friedrich Theodor Vischer: Wunder

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR Stimmwerk

Aus: Friedrich Theodor Vischer, Lyrische Gänge

Deutsche Verlags-Anstalt 1882

Septet in E flat major Op. 20

Interpret: Nash Ensemble

CD Beethoven – Septet; Clarinet Trio / Schubert – Octet

Georg Britting: Der Gesang der Vögel

Sprecherin: Christina Maria Grewe WDR Stimmwerk

Aus: Der Ewige Brunnen / C.H. Beck Verlag 2005

Die Vogelhochzeit

Interpret: Chanticleer

CD Wondrous Love – A World Folk Song Collection

(Unbekannter Autor/in): Der Spaziergang im Walde

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Der Ewige Brunnen / C.H. Beck Verlag 2005

Mendelssohn: A Midsummer Night’s Dream Op. 61

Interpret: Bobby McFerrin & St. Paul Chamber Orchestra

CD Paper Music

Ludwig Uhland: Frühlingsglaube

Sprecher: Henning Freiberg WDR Stimmwerk

Aus: Der Ewige Brunnen / C.H. Beck Verlag 2005

Brandenburg Concerto No. 5

Interpret: St. Petersburg Orchestra „Opera“

CD Brandenburgische Konzerte Nr.4,5 & 6

Erich Fried: Was ist uns Deutschen der Wald?

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Horn Concerto No. 4 in E flat

Interpret: The Swingle Singers

CD Anthology

Günter Kunert: Unter allen Wipfeln

Sprecher: Michael Müller WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Ein Männlein steht im Walde

Interpret: Wiener Sängerknaben, Wiener Kammerorchester

CD Ein Männlein steht im Walde

Hans Leifhelm: Verwandlung im Wald

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

25 Preludes, Op. 31:IX. Placiditas

Interpret: Mark Viner

CD Alkan: 25 Preludes dans les tons majeurs et mineurs

Georg Heym: Der Wald

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam Verlag 2008

Goldberg Variations, BWV 988

Interpret: Martin Hegel

CD Bach Solo

Alfred Margul-Sperber: Wunder

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Alfred Margul-Sperber, Ins Leere gesprochen / Rimbaud 2002

Il mio lago

Interpret: Mimmo Malandra & Marco Ciccone

CD Novosax: Great Composers for Mimmo

Ernst von Feuchtersleben: Abendlich

Sprecherin: Regina Münch WDR Stimmwerk

Aus: Ernst von Feuchtersleben, Ausgewählte Werke / Max Hesses Verlag 1906

12 Piano Miniatures

Interpret: Sergio Gallo

CD Beethoven: Piano Pieces & Fragments

Joseph von Eichendorff: Abend

Sprecher: Henning Freiberg WDR Stimmwerk

Aus: Joseph von Eichendorff, Sämtliche Gedichte und Versepen / Insel 2005

Waldesnacht

Interpret: The King’s Singers

CD Romance Du Soir

Theodor Kramer: Gestern abends ging ich in den nahen Wald

Sprecher: Dominik Freiberger WDR Stimmwerk

Aus: Der Wald / Reclam 2008

Arirang

Interpret: Lavinia Meijer

CD Arirang - Single

Stand: 24.04.2020, 16:36