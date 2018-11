Neue Lieder, neue Macher - Deutschlands junge Songwriter

Er sang vom "Ende des Kapitalismus" und gegen die Schwerkraft. Dann wurde es etwas ruhiger um PeterLicht. Sieben Jahre sind seit dem letzten Album vergangen. In diesen sieben Jahren hat er die „hinterfotzigen Hintergründe des Systems“ erkundet und sie in Liedform gegossen. Dabei klingt PeterLichts neues Album "Wenn wir alle anders sind" futuristisch, aber irgendwie auch nach den 80ern. Die Texte sind jedoch tief in der Gegenwart verwurzelt und nehmen die Gesellschaft im Großen und den Menschen im Kleinen unter das Mikroskop. Manchmal in schrägen Chiffren, manchmal ganz direkt, zum Beispiel mit einem der minimalistischsten Refrains dieses Jahrhunderts: „Falsch gemacht – Umentscheiden!“

Aus Berlin kommt das Duo Berge. Marianne Neumann und Rocco Horn machen seit 15 Jahren zusammen Musik und beweisen Haltung - in ihren Songs, aber auch privat. Sie träumen von einer besseren Welt und stehen damit in bester Hippie-Tradition, gleichzeitig aber auch mit beiden Beinen in der Gegenwart. Derzeit präsentieren sie auf einer ausverkauften Tour die Songs ihres neuen Albums, das im Frühjahr 2019 erscheinen wird.