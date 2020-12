"Gefährliche Lieder" - Songs der Edelweißpiraten

Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 09.11.2019.

Am 10. November 1944 richtete die GESTAPO ohne Gerichtsurteil in Köln-Ehrenfeld 13 Jungen und Männer hin. Die Jugendlichen unter den Opfern – so hieß es lange – gehörten zur Jugendgruppe der "Edelweißpiraten", die es in einigen Vierteln Kölns, aber auch in anderen Städten gab. Auch wenn das nicht für jeden bis heute eindeutig geklärt werden konnte, so hatten sie zumindest Kontakt zu ihnen.

Als die Nazis 1933, mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, an die Macht kamen, begannen sie zügig, Deutschland in ihrem Sinne umzugestalten. Dazu gehörte auch die Gleichschaltung der Zivilgesellschaft. Jugendgruppen, Pfadfinder, Sportvereine wurden aufgelöst, verboten oder in die eigenen Jugendverbände, wie die Hitlerjugend, integriert.

Das gefiel vielen Jugendlichen nicht. Sie hassten den militärischen Drill, die Uniformen oder die Ideologie der Nazis allgemein. In der Tradition der naturverbundenen "Bündischen Jugend" der 1910er und 20er Jahre wollten viele frei und mit musikalischer Begleitung durch die Lande ziehen, zelten und Spaß haben.

Sie sangen alte Volkslieder, Lieder aus anderen Ländern und schrieben auch viele Lieder und Texte selbst oder dichteten sie um. Dabei kamen die Nazis immer schlecht weg…

Gespielte Titel

Dirk Hespers – Edelweißpiraten sind treu

Jean Jülich und Freunde - Wir waren drei Kameraden

Fleur Earth Experiment – Verlorene Schar

Dirk Hespers - Johnnys Spelunke

La Papa Verde – Wir waren schon hier und dort

Mucki Koch und Freunde – En der Blech

Edelweißpiratenchor – Hohe Tannen

Tölzer Knabenchor – Wenn die bunten Fahnen wehen

Günther Gall - Die Gedanken sind frei

BOBO - Die Gedanken sind frei

Singender Holunder & Zugvogel – Wo’s nur Felsen gibt

Jean Jülich - In Junkers Kneipe

Mr Carl/ Bantu – In Junkers Kneipe

Bläck Fööss – Edelweißpiraten

Dirk Hespers - Wilde Gesellen

Wolke & Harald "Sack" Ziegler – Wilde Gesellen

CDs / Bücher

Jan Krauthäuser, Keno Mescher, Betsy de Torres . Edelweißpiratenfestival: Eine Dokumentation in Text, Bild und Ton, Dabbelju 2016, 116 S. (inkl. CD).

. Edelweißpiratenfestival: Eine Dokumentation in Text, Bild und Ton, Dabbelju 2016, 116 S. (inkl. CD). Winfried Seibert . Die Kölner Kontroverse. Legenden und Fakten um die NS-Verbrechen in Köln-Ehrenfeld, Klartext 2014, 186 S.

. Die Kölner Kontroverse. Legenden und Fakten um die NS-Verbrechen in Köln-Ehrenfeld, Klartext 2014, 186 S. Jan Krauthäuser, Doris Werheid, Jörg Seyffarth (Hg.) . Gefährliche Lieder, Emons-Verlag, 2010, 192 S. (inkl. CD).

. Gefährliche Lieder, Emons-Verlag, 2010, 192 S. (inkl. CD). Dirk Hespers . Gegen den Stachel. Songs der Edelweißpiraten und der Bündischen Banden (CD), Eigenverlag 2008.

. Gegen den Stachel. Songs der Edelweißpiraten und der Bündischen Banden (CD), Eigenverlag 2008. EL-DE Haus e.V./ NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (Hg.). "Es war in Schanghai". Kölner Musiker interpretieren Lieder der Edelweißpiraten (Buch/ CD/ DVD), 2004.

Links