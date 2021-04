Durst auf Hunger. Liedermacherinnen in Deutschland

Sie misst nur 1,58m und rockt dennoch die Festivalbühnen von Rudolstadt und Hildburghausen: Cynthia Nickschas aus Bonn-Bad Godesberg singt wild, laut und kratzig. Das hat sie mit ihrer Gitarre auf der Straße gelernt. Tritt sie zusammen mit ihrer Band "Cynthia and friends" auf, bedeutet ihr das alles. Umso härter traf sie der Lockdown: "Das Gefühl auf der Bühne, das völlige Loslösen von der Realität, von der Wirklichkeit, das fehlt sehr. Und ist im Normalfall auch meine Therapie und deswegen so schwer auszuhalten."



Und trotzdem schrieb die Liedermacherin zu Hause das Lied "Punkorona", das aber eher an der Normalität verzweifelt als am Ausnahmezustand. Sensibel, kritisch und poetisch verwandelt Nickschas ihre Wahrnehmung der Gesellschaft in feurigen Folk-Punk, der mal an Janis Joplin und mal an Edith Piaf erinnert. Und so reiht sie sich mit zwei Studioalben und einem kommenden Live-Album ganz selbstverständlich ein in die Reihe führender Liedermacherinnen wie Dota, Sophie Hunger, Käthe oder Judith Holofernes.

Auch Wencke Wollny aus Leipzig hat sich mit ihrer Band "Karl die Große" an die Spitze der deutschsprachigen Aufmerksamkeit gesungen. Im letzten Sommer tourte die zwei Meter große Liedermacherin mit Dota Kehr durchs Land, im Gepäck das jetzt erschienene zweite Album "Was wenn keiner lacht": Facettenreich instrumentierter und poetisch getexteter Indie-Pop, der nicht seine folkigen Wurzeln verleugnet. Wencke Wollny liebt die Freiheit, sich aussuchen zu können, mit wem sie zusammen arbeitet. Und wenn ein Mann ihr im Produktionsprozess zu viel "mansplained", dann sucht sie sich eben andere Kooperationspartnerschaften.

Als leuchtenden Stern sehen beide Liedermacherinnen die Schweizerin Sophie Hunger. Mit ihrer Intelligenz, ihrem Witz und ihrer Musikalität hat sie sowohl Karl die Große als auch Cynthia Nickschas tief geprägt und ungeheuer ermutigt.

Gespielte Titel

Sophie Hunger, Dino Brandao & Faber - Putsch

Karl die Große - Die Stadt

Karl die Große - Heute Nacht

Karl die Große - Spinnweben am Geländer

Karl die Große - Immer immer

Sophie Hunger, Dino Brandao & Faber - Der Hunger wird schlimmer

Cynthia Nickschas - In Reihe bleiben

Cynthia Nickschas - Punkorona

Cynthia Nickschas - Blatt Papier

Cynthia Nickschas - Alles gleich Mensch

Cynthia Nickschas - Irgendwie geil

Sophie Hunger, Dino Brandao & Faber - Derfi die hebe

