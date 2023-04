Liederlounge Live - Mit Gerd Köster und Frank Hocker

In der Liederlounge live stellt Kayi Newcomer und alte Hasen des Showgeschäfts vor. Wobei "alte Hasen" in diesem Fall noch untertrieben ist. Eher müsste man von amtlichen Langohren sprechen. Gerd Köster hat mit der Schröder Roadshow die Grünen in den Bundestag gerockt und den WDR Rockpalast abgerissen, als Moderator Murat Kayi noch im Wald Räuber und Gendarm gespielt hat. Mit dem Projekt "The Piano has been drinking" hat Köster dann das Undenkbare wahr gemacht und Tom Waits ins Kölsche übersetzt.



Egal, was er anpackt, am Ende sind die Hallen voll. Immer mit dabei: der kongeniale Frank Hocker. Die beiden Musiker, Dichter, Theatermacher und künstlerischen Tausendsassas werden Musik machen, erzählen, mit Murat Kayi musizieren - und wie immer wird auch dieses Mal in der Sendung spontan ein Song geschrieben! Alles in allem gilt wohl noch mehr als sonst: es kann alles Mögliche passieren!

Redaktion Michael Lohse