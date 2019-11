Virtual Reality: Mit Brille ins Paradies

Hätte Buddha womöglich auch eine von diesen merkwürdigen Taucherbrillen aufgesetzt, die einen in 3-D-Welten versinken lassen? Immerhin werden seit kurzem auch Virtual-Reality-Videos angeboten, die Bibelgeschichten in 360 Grad aufleuchten lassen, wo die User trockenen Fußes durchs Rote Meer marschieren, mit Jesus plaudern, sich mit an den Abendmahltisch setzen können. Wenn derart perfektioniert der Abflug ins Paradies simuliert wird, werden dann unsere Jenseitsfantasien beflügelt oder ersetzt, befruchtet oder ausgehebelt. Steht ein Selbstverlust mit Fluchtreflex in irgendwelche virtuellen Paralleluniversen zu fürchten? - VR-Brillen sind inzwischen so preiswert, dass die IT-Konzerne von einem Massenprodukt sprechen und eine Verzehnfachung des Absatzes binnen kurzer Frist prognostizieren. Und gleichzeitig ist die Virtual Reality just auf dem Sprung vom reinen Unterhaltungsmedium zur Nutzbarkeit für Medizin, Psychotherapie, Lernprojekte und Zukunftsforschung. Keine Spielerei mehr! Und so muss sich auch die Religion der Gretchenfrage stellen: Wie hältst du's mit der virtuellen Realität!