Verschwörungstheorien sind im Netz allgegenwärtig. Was da noch unterhaltsam sein kann – wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie viele dieser Mythen einen antisemitischen Hintergrund haben – ist nicht mehr witzig, wenn es persönlich wird. Was tun, wenn es plötzlich die eigene Schwester ist, die an Chemtrails glaubt? Wer kann da helfen? Lässt sich so ein Glaube überhaupt rückgängig machen? Oder ist das wie mit dem Eintauchen in eine religiöse Sekte? Zu Wort kommen Angehörige und Menschen, die Verschwörungsglauben aufklären wollen.