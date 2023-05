Unaussprechlich: Das Geheimnis des jüdischen Gottesnamens

JHWH: So wird der Name Gottes in der hebräischen Bibel geschrieben. Zwar hat ihn einst im Tempel von Jerusalem der Hohepriester an besonderen Tagen ausgesprochen. Allerdings ist seine Phonetik im Laufe der Jahrtausende verlorengegangen. Zudem ist Jüdinnen und Juden das Aussprechen des Namens verboten. Sie sagen: "Adonai", der Herr, oder auch "haSchem", der Name. So wissen heute selbst die gelehrtesten Rabbiner nicht, wie Gottes Name geklungen hat. Über das Geheimnis vom "Sound Gottes".