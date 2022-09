Eigentlich will er ein "Transitvisum durchs Leben". Er möchte unter Menschen sein, die ihn weder nach seiner Herkunft, seiner Muttersprache noch nach einer Aufenthaltsgenehmigung fragen. In Bulgarien wurde dem gebürtigen Türken bereits ein zweiter Name verpasst, in Deutschland sein dritter. Und nun ist schon wieder seine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen. Unter diesen Umständen ist er sogar bereit, sich dem Arzt für seine "Winterschlafforschungen" zur Verfügung zu stellen und ein lebensgefährliches Experiment einzugehen.