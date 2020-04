Feiertagsgespräch mit Peter Dabrock

Zur Person

Prof. Dr. Peter Dabrock wurde 1964 in Epe in NRW geboren. Er studierte Evangelische und Katholische Theologie, Philosophie und Soziologie in Würzburg, Bonn und Bochum, wo er auch promovierte. Seit 2010 leitet er an der Universität Erlangen-Nürnberg den Lehrstuhl für Systematische Theologie.