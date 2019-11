Feiertagsgespräch mit Irmgard Schwaetzer

Irmgard Schwaetzer ist Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es ist ein Ehrenamt, das die ehemalige Politikerin gerne und mit großem Engagement ausübt.

Etliche Jahrzehnte hat Irmgard Schwätzer als FDP -Politikerin und Ministerin versucht, zu gestalten. In der Regierung Kohl war sie Bauministerin. Seit ihrem Umzug nach Berlin engagiert sie sich in der Domkirche und seit 2013 steht sie als Präses an der Spitze des evangelischen Kirchenparlaments. Trotz Kirchenaustritten und einem säkularen Klima in der Hauptstadt ist sie nicht pessimistisch. Einmischen in Politik und Gesellschaft, aktuelle Themen und Konflikte aufgreifen – das gehört für sie zum Christsein. Fragen wie Rechtspopulismus, auch in den Reihen der Kirche, sind für sie wichtige Themen. Darüber spricht sie im Feiertagsgespräch und auch darüber, ob es Frauen schwer haben, in höhere Funktionen in der Kirche zu gelangen. Sie musste als Politikerin in ihrer Partei die Erfahrung machen, dass manche Ämter unter den männlichen Seilschaften verteilt werden.