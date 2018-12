Feiertagsgespräch mit Hubert Wolf

Anfang der 1990er Jahre bekam Hubert Wolf als erster Wissenschaftler Zugang zu dem geheimsten Archiv überhaupt: dem Archiv der römischen Inquisition, das heute Archiv der vatikanischen Glaubenskongregation heißt. Dort konnte er die Dokumente und Listen der Bücher einsehen, die vom Vatikan in den vergangenen 450 Jahren verboten worden sind. Dabei förderte er Erstaunliches zutage: Karl May, Heinrich Heine und Immanuel Kant standen auf dem Index. Erlaubt war hingegen Hitlers "Mein Kampf" und die Evolutionslehre Charles Darwins.

Hubert Wolf lässt in seinen Büchern eine breite Öffentlichkeit an seiner Forschung teilhaben. So berichtet er spannend und verständlich über Zeiten, in denen Bischöfe von allen Gläubigen gewählt wurden, auch gab es kollegiale Modelle für die Leitung eines Bistums. Laien und Frauen hatten früher mehr zu sagen als heute. 2000 Jahre Kirchengeschichte bieten aber auch Stoff für Thriller. So entdeckte Hubert Wolf Dokumente eines Inquisitionsverfahrens gegen ein Frauenkloster in Rom, wo es sexuellen Missbrauch und verbotene Heiligenanbetung gegeben hatte.

Der Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster betont immer wieder, dass die Traditionen hilfreich sein können bei den Reformen, vor denen die katholische Kirche steht. Vieles, was an der Kirche heute eng und dogmatisch erscheine, sei gar nicht uralt, sondern erst im 19. oder 20. Jahrhundert entstanden.

Hubert Wolf wurde 1959 in dem kleinen Ort Wört am Rand der Schwäbischen Alb geboren, wo man ihn inzwischen zum Ehrenbürger ernannt hat. Der Weg zum Gymnasium war für den Bauernsohn mühsam. Sein Vater musste energisch und mit Hilfe der Vorgesetzten die Zulassung zum Gymnasium erkämpfen. Mit 23 Jahren hatte er sein Theologie-Studium abgeschlossen und wurde zum Priester geweiht. Sieben Jahre war er Seelsorger auf dem Land, bevor er in Frankfurt und schließlich an der Universität Münster den Lehrstuhl für Kirchengeschichte bekam.