Was ist Luxus? Unterwegs zwischen Kö und Kölner Straße

Kaum eine Straße in Nordrhein-Westfalen steht so für Luxus, wie die Düsseldorfer Königsallee: Teure Hotels, Restaurants, Boutiquen und Friseursalons reihen sich hier aneinander. Nur wenige U-Bahn-Stationen entfernt liegt die Kölner Straße, die sogenannte "Arbeiter-Kö": Ein Haarschnitt kostet hier maximal ein Viertel so viel, das Essen im Restaurant ebenfalls nur ein Bruchteil. Dok 5 blickt auf beide Seiten der Stadt: Was kostet ein Einkauf, ein Restaurant- oder Friseurbesuch auf der Kö und auf der Kölner Straße? Und wie unterscheidet sich die Lebenswirklichkeit der Reichen von Menschen im ärmeren Teil der Stadt?