Als die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 Insolvenz anmeldete, verloren auch in Deutschland viele (Klein-) Anleger Teile ihrer Altersvorsorge - und ihr Vertrauen in die Banken gleich komplett. Skrupelloses Gewinnstreben selbst in kleinen Geldinstituten hatte die Weltwirtschaft an den Abgrund geführt. 10 Jahre später ist die Finanzwelt eine andere: Schärfere Kontrollen sollen die Gier der Banken zähmen. Aber kann das eine neue Krise verhindern? Dok 5 blickt zurück und nach vorn: Was lehrt uns die Finanzkrise?