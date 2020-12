Wir stecken mitten in der vierten industriellen Revolution. Plattformen wie Uber, CrowdGuru, YouTube und Co sind heute das, was Fabriken im 19. Jahrhundert waren: ein "disruptives" Modell der Arbeitsorganisation und Wertschöpfung, basierend auf neuen Technologien. Klassische Schutzrechte gelten für die meisten Crowdworker*innen nicht. Für sie – aber auch für die ganze Gesellschaft – stellt sich damit die Frage: Wie kann, wie muss soziale Absicherung im digitalen Kapitalismus organisiert werden?