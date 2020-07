Spionage sicherte den Geheimdiensten im Kalten Krieg einen Wissensvorsprung. Immer wieder gelang es der DDR und auch der Bundesrepublik Deutschland, in das jeweils andere Land Agenten einzuschleusen – oder diese abzuwehren. Manche Details der Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit oder des polnischen Geheimdienstes kamen erst nach 1989 – mit dem Fall der Mauer – ans Licht.

Mithilfe von Originalquellen dokumentieren vier Radiofeatures Menschenschicksale im Getriebe des Kalten Krieges: Elli Barczatis und ihr Geliebter Karl Laurenz wurden 1955 in Ostberlin wegen Spionage für den Westen angeklagt und zum Tode verurteilt. Der Topspion der DDR , Günter Guillaume, hatte als persönlicher Verbindungsreferent von Bundeskanzler Willy Brandt Staatsgeheimnisse an die Stasi verraten und wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Janusz galt in Polen als ein verloren geglaubtes Kriegskind – davon gab es damals viele. Als er zu seiner westdeutschen Familien reisen wollte, erfuhr er, dass bereits Jahre zuvor ein Agent des polnischen Geheimdienstes mit seiner Identität unbehelligt in die BRD eingeschleust worden war und dort Kontakt zu seiner Mutter hatte. Schließlich geht es um das Schicksal des Stasi -Offiziers Werner Teske, des "Verräters" aus den eigenen Reihen. Dessen Prozess endete 1981 nach nur drei Stunden mit dem letzten Todesurteil, das die DDR vollstreckte. Seine Ehefrau wurde verpflichtet niemals darüber zu sprechen.

Teil 1: Fallbeil für Gänseblümchen - Der Spionageprozess gegen Elli Barczatis und Karl Laurenz im Originalton - 19.07.2020