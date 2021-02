Abgrund Kinderpornografie - Sexuelle Gewalt in unserer Gesellschaft

Von Theo Roos

In Deutschland wird in relevantem Ausmaß an sexuellem Missbrauch von Kindern verdient. Kinderpornografie hat ihre Abnehmer in einschlägigen Internet Chats und Foren. Eine Insiderin berichtet über eine vielfältige kriminelle Szene, die Täter – und ihre Opfer.