Autor Erhardt Schmid im Regenwald von Borneo

Zwar schrumpfen die Urwälder durch Abholzung, Kohleabbau und Palmölplantagen. Trotzdem leben im unzugänglichen Grenzgebiet zwischen Indonesien und Malaysia heute noch rund 20.000 Punan. Sie gelten vielen Wissenschaftlern und Medien als edle Öko-Wilde, die im Einklang mit der Natur leben und ihren Wald mit Blasrohren und Giftpfeilen verteidigen.

Doch können die Punan den Regenwald dauerhaft gegen Ausbeutung und Zerstörung schützen? Ist überhaupt genug Wildnis übrig, damit sie auch im 21. Jahrhundert noch als Selbstversorger umherstreifen können? Und wollen sie das überhaupt? Der Autor ist tausende Kilometer mit dem Flugzeug, in Jeeps, auf Motorrädern, per Schnellboot und zu Fuß durch Borneo gereist. Drei Anläufe hat er gebraucht, um in das Gebiet vorzudringen, wo Forscher die letzten frei umherstreifenden Sippen vermuten – immer in Sorge, dass er womöglich zu spät kommt. Denn wenn die letzten Urwald-Nomaden von Borneo sesshaft werden, endet dort eine Jahrtausende alte Tradition.