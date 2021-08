SOMMERREIHE: MEDIENKRIEGER

Die Hofsänger - Hits für Schweine, Sputniks, Mauerbau

Von Marcus Heumann

Die DDR Ende der 50er Jahre: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Der Kalte Krieg bestimmt die Lage: in Deutschland, in Kubas Schweinebucht, im Kosmos - und auch in einem Kollektiv, das sich im Ostberliner Funkhaus zusammenfindet.