Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte finden sich zwar gelegentlich auf Werbebroschüren oder Moderationsplätzen. In den Sendern sind sie jedoch immer noch stark unterrepräsentiert. Dafür publizieren sie umso mehr in den Sozialen Medien. Welche Schritte werden von den Öffentlich-Rechtlichen auf dem Weg zu mehr Diversität unternommen? Wo geht es voran, und wo steckt es fest? Und was würde es bedeuten, die Sendeanstalten zu dekolonisieren? Die Featuremacher haben mit Menschen gesprochen, die vor oder hinter der Kamera bzw. dem Mikrofon stehen, haben Podcaster*innen ebenso getroffen, wie ARD-Führungspersonal.