Mein Jahr unter Sprachrettern – Der Verein Deutsche Sprache und sein Umfeld

Der Germanwings-Absturz – Zehn Jahre ohne euch

Eine unvorstellbare Katastrophe reißt im März 2015 riesige Lücken in zahlreiche Familien: Germanwings-Flug 9525 stürzt in den französischen Alpen ab – 150 Menschen sterben. An Bord sind Schülerinnen und Schüler auf Klassenfahrt, Geschäftsreisende, Menschen mit großen Plänen. Es ist eine der schwersten Katastrophen der deutschen Luftfahrtgeschichte.

Ausstrahlung ab Sonntag, den 09. März 2025 um 18.30 Uhr | mehr