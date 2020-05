Lange galt der Ökonom und Gesellschaftstheoretiker Karl Marx als "toter Hund". Aber seit der Finanzkrise von 2007 wird seine Kapitalismusanalyse wieder ernst genommen. Das gilt auch für seine zweite große Theorie, nach der der Mensch im Kapitalismus ein entfremdetes Wesen sei. Er verfüge weder über das Produkt seiner Arbeit, noch kontrolliere er den Arbeitsprozess, und mit seinen Kollegen dürfe er auch nicht frei kooperieren. Was der Arbeitende tue, bleibe ihm daher fremd, und als Gattungswesen könne er seine menschlichen Anlagen nicht ausbilden. Marx selbst hatte höchste Ansprüche an sich und sein Leben, stieß aber ständig an Grenzen. Politisch verfolgt, arm, häufig krank, lebte er manchmal am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Das Feature folgt den Lebensspuren von Karl Marx und fragt, ob sich der Mensch überhaupt in seiner Erwerbsarbeit voll und ganz verwirklichen muss? Vieles spricht dafür, dass Marx mit seiner Entfremdungstheorie einen so hohen Maßstab für nicht-entfremdete Arbeit formuliert hat, dass wir uns dabei heute im global gewordenen Konkurrenzkapitalismus permanent verausgaben und dem Ideal der Selbstverwirklichung nachjagen. Unzweifelhaft ist die Arbeitswelt heute humaner als im 19. Jahrhundert - Teamarbeit, Mitbestimmung und flexible Arbeitszeiten wurden eingeführt. Trotzdem klagen viele Menschen darüber, dass sie unter ihrer Arbeit leiden, sich teilweise im global gewordenen Kapitalismus abgehängt, sogar entwurzelt fühlen. Eine politische Entfremdung, die dem neuen Populismus von rechts in die Hände spielt.