Im März 2019 ist der Digitalpakt für Schulen endlich auf den Weg gebracht worden: Digitale Tafeln, WLAN, Tablet-Computer, neue Apps sollen langsam aber sicher zur Regel statt zur Ausnahme werden, um die deutsche Bildungsnation für die digitale Zukunft zu wappnen.

Reicht es, dem System Schule nur eine neue digitalisierte Oberfläche zu verpassen? Oder wird sich die preußisch geprägte Institution Schule viel grundsätzlicher verändern müssen? Was bedeutet Bildung in einer nahenden Zukunft, in der viele Berufsbilder durch Algorithmen möglicherweise vollständig verdrängt werden?