Helmut hat eine sehr genaue Vorstellung davon, was er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis machen will: In ein betreutes Wohnheim ziehen, Zeit mit Kindern verbringen und sich um Tiere kümmern. Helmut ist über 65 Jahre alt, könnte eigentlich in Rente gehen. Stattdessen sitzt er im Knast. Seit er mit 16 Jahren eine Jugendstrafe absitzen musste, befindet er sich in einem Kreislauf: Entlassung, sehr kurze Aufenthalte draußen, neue Straftaten, wieder jahrelang Knast. Nun hat Helmut die Chance auf eine vorzeitige Entlassung. Doch das Leben draußen ist ihm fremd geworden. Hat die Resozialisierung bei Helmut versagt?