Melkroboter und GPS -gesteuerte Sämaschinen sind schon lange Alltag auf vielen Höfen. Nun arbeiten die Forscher an der Vernetzung von Schleppern und Landmaschinen mit Erdbeobachtungs-Satelliten. Start-ups entwickeln Quadrokopter, deren Sensoren Schädlinge und Pflanzenkrankheiten früher und besser erkennen sollen als jeder Landwirt. Längst interessieren sich auch große IT- Konzerne für das Geschäft mit den Agrardaten. Aber wer wird sie nutzen? Und was heißt das alles für Landwirte und Landwirtinnen? Die Autorin, selbst aufgewachsen auf einem Bauernhof, hat nachgefragt und verfolgt die Daten- und Milchströme auf dem Hof von Bernd und Petra Lüttmann zwischen Oldenburg und Osnabrück und die Drohnenflüge über den Feldern des jungen Agrarwissenschaftlers Helge Hische bei Hannover.