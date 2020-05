Im April 1945 erobert die Rote Armee Berlin. Mit im Tross ist eine hübsche, dunkelhaarige Frau. Sie ist gerade mal 25 Jahre alt und dient in der Armee als Gardeleutnant und Dolmetscherin. An jenem 8. Mai – dem Tag, an dem die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnet wird - ist Jelena verantwortlich für ein gerichtsmedizinisches Unikat. Sie trägt in einer kleinen roten Schachtel den Beweis für Hitlers Tod. Es sind die Zähne des Diktators, dessen verkohlter Leichnam nur auf diese Weise zu identifizieren ist.

Die russischen Soldaten suchen die Zahnärztin Hitlers und seine Patienten-Kartei im zerstörten Berlin. Es ist Käthe Heusermann, die tatsächlich noch in der Stadt ist und bereitwillig Auskunft gibt. So können die Soldaten vom Stoßtrupp schließlich zweifelsfrei beweisen, dass Hitler tot ist. Doch Stalin behält diese Nachricht erstmal für sich.