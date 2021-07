Rechtsextrem in Uniform - Radikalisierungstendenzen in der deutschen Polizei

In der Polizei häufen sich rechtsradikale Vorfälle. Innenminister versprechen Aufklärung und Prävention. Rückt die Staatsgewalt wirklich nach rechts? Was würde das für die Demokratie bedeuten? Und wie ermittelt die Polizei in eigener Sache? | mehr