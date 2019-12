Fake Family - Leihfamilie in Japan

Von Jean Claude Kuner

In Japan bieten Agenturen Familienmitglieder zum Verleih an. Einsamkeit und der gesellschaftliche Druck beleben das Geschäft. Doch wie sieht eine intakte Familie aus, die stundenweise buchbar ist? Und was erzählt das über unsere "echten" Beziehungen?

In den 1980er Jahren ist in Japan die erste Agentur für Leihfamilien entstanden. Im Angebot: Buchbare Eltern, Kinder oder Lebenspartner. Der gesellschaftliche Druck und die wachsende Einsamkeit der Menschen sorgen für ein immer vielfältigeres Angebot. Doch wie entwickeln sich "gespielte" Beziehungen, wenn sie regelmäßig gepflegt werden? Und was erzählt das über unsere "echten" Beziehungen? Eine Erkundung japanischer Gesellschafts- und Familienstrukturen und der Qualität menschlicher Beziehungen, nicht nur in Japan.