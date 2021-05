"Wir sind reich, weil ihr arm seid“ skandierten kirchliche Gruppen und Studenten, als sie 1970 für mehr Gerechtigkeit für die Entwicklungsländer auf die Straße gingen. Sie forderten nicht weniger als ein neues Wirtschaftssystem, in dem die Industrienationen nicht mehr ihre Macht ausspielen, sondern partnerschaftlich mit den Ländern des Globalen Südens Handel treiben. Um zu beweisen, dass das möglich ist, gründeten die Hilfswerke der Kirchen erst das Fairhandelshaus Gepa und riefen später das Fairtrade-Siegel ins Leben. Die Debatte um das Lieferkettengesetz zeigt: Vieles von dem, was sich Aktivisten wie Gerd Nickoleit vor einem halben Jahrhundert als Fairen Handel überlegten, wird inzwischen als notwendige Spielregel auch für die konventionelle Wirtschaft diskutiert. Hat der Faire Handel also seine Ziele erreicht? Ist ein gerechterer Handel auch außerhalb dieser Nische möglich?