Unsere fremden Grenzen - Europas Türsteher am Rande der Sahara

Seit Jahren arbeitet die EU an einer Kette von Barrieren, quer durch den Sahel. Diese soll Menschen stoppen, die sich auf den Weg nach Europa machen. Von Togo und Nigeria nach Niger. Christian Jakob hat mit politisch Verantwortlichen und Sicherheitskräften gesprochen. Er stellt ihnen Menschen gegenüber, die von einem besseren Leben träumen und er führt an die Orte, an denen die Zukunftshoffnungen junger Afrikaner*innen und die Grenzschutzmission Europas miteinander kollidieren. Das Feature ist in Kooperation von rbb und taz entstanden.