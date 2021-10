Unsere Häuser, unsere Stadt - Enteignung als Ausweg?

Von Erika Harzer und Paul Welch Guerra

Erstmals in Deutschland forderte ein Volksentscheid in Berlin die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen. Wie entstand diese Kampagne, die eine Mehrheit der Berliner Wähler:innen überzeugte und was kann sie erreichen ?