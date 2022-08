Unter Strom - Der Boom der Elektromobilität

Die deutschen Autobauer haben den Trend zum E-Auto lange verschlafen, jetzt holen sie mit Macht auf. Bis spätestens Anfang der 2030er Jahre planen sie den endgültigen Abschied von Verbrennungsmotoren. Das bedeutet gewaltige Umwälzungen: Die Autoindustrie muss neue Lieferketten aufbauen – etwa für die Rohstoffe in den Batterien. Für E-Autos braucht sie keine Getriebe mehr, Abgasfilter oder komplizierte Motoren mit vielen Einzelteilen. Deshalb befürchten die Gewerkschaften massive Jobverluste bei den Zulieferern. Auch die Autofahrer:innen müssen sich umstellen. Trotz staatlicher Förderung für Elektro-Autos bleiben für viele die Verbrenner erste Wahl. Noch ist die Reichweite der E-Modelle zu gering, und es gibt keine dichtes Netz an Ladesäulen. "DOK5 – Das Feature" schaut hinter die Kulissen des größten Umbruchs in der Geschichte der Autoproduktion; es erklärt, wie die Autohersteller den Wandel schaffen wollen – und ob die E-Mobilität wirklich zum Klimaretter werden kann