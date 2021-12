Lustenau ist stolz auf seine 150 Jahre alte Stickerei-Wirtschaft, die aus kleinen Familienbetrieben entstanden ist. Lagos gilt dagegen als globale Modemetropole, mit einem Mix aus indigenen und globalen Textiltraditionen. Was Lagos mit Lustenau verbindet, sind die kolonialen Verflechtungen der Textilindustrie, genauso wie das anhaltende Geschäft mit Spitze und Damast. Während im 18. Jahrhundert der Sklavenhandel die westafrikanische Baumwoll- und Textilproduktion zum Erliegen brachte, rettete im 20. Jahrhundert ausgerechnet die reiche nigerianische Oberschicht die Vorarlberger Stickereibetriebe vor dem Niedergang. Heute kämpfen Modedesigner und Textilhändlerinnen in Lagos um den Erhalt ihrer traditionellen Webkunst und die Aufwertung des Gütesiegels "Made in Nigeria“. Und in Lustenau produziert das Silicon Valley der Textilindustrie smarte High-Tech-Stoffe "Made in Austria“.