Netz oder nie - 5G und Deutschlands digitale Zukunft

Der Datenhunger ist in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen – im privaten Bereich etwa durch Smart-Home-Dienste oder ständiges Videostreaming, vor allem aber in der Industrie. Autonomes Fahren zum Beispiel ist ohne superschnelle mobile Daten nicht möglich. 5G verspricht aber auch eine Lösung für so genannte weiße Flecken – in der Eifel, im Sauer- oder Siegerland. Dort ist das schnelle Internet noch nicht richtig angekommen. Die Mobilfunkanbieter bauen gerade die Infrastruktur auf – und verkaufen die ersten 5G-Verträge fürs Smartphone. Was können Kundinnen und Kunden erwarten? Was bietet der neue Mobilfunkstandard wirklich? Und wie wird Deutschlands mobile Zukunft konkret aussehen?