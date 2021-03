Der Tourismus ist in der Pandemie fast völlig zum Erliegen gekommen. Reisebüros blieben auf ihren Angeboten sitzen, an den Flughäfen herrschte gespenstische Stille. Weil die Menschen zu Hause bleiben mussten, stiegen die Abrufzahlen von Video-Streamingdiensten auf Rekordhöhe. Die Geschäfte in den Innenstädten litten massiv unter den Lockdowns; der Online-Handel boomte. Das klassische Messegeschäft brach zusammen; Events im Internet blühten auf, die Anbieter von digitalen Videokonferenz-Systemen machten Geschäfte wie nie. Dok 5 begleitet ganz unterschiedliche Firmen durch das Krisenjahr und schaut in die Zukunft: Welche Branchen werden profitieren? Welche deutlich schrumpfen? Und wie wird sich die Wirtschaft langfristig durch Corona verändern?