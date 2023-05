Aus der Traum vom Eigenheim? Immobilienmarkt in der Krise

Deutschland braucht dringend neuen Wohnraum. Die ständig steigenden Mieten und die hohen Preise für Häuser und Eigentumswohnungen zeigen, wie groß der Mangel auf dem Immobilienmarkt geworden ist. Trotzdem hat sich die Zahl der potentiellen Bauherren und Käufer in den vergangenen zehn Jahren glatt halbiert. Schuld sind in erster Linie die gewaltig gestiegenen Kosten. Die Hypothekenzinsen sind heute viermal so hoch wie noch vor einem Jahr. Baumaterial und Handwerker sind knapp und damit teuer. Die Bundesregierung hat zudem die staatlichen Förderprogramme zusammengestrichen. In der Folge ist die Nachfrage nach Wohnungsbaukrediten so stark eingebrochen wie noch nie. Die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sind um gut 25 Prozent zurückgegangen. Der Immobilienmarkt steckt in einem seiner größten Umbrüche der vergangenen Jahrzehnte. Dok 5 blickt auf Menschen, die seit Jahren für ihren Traum vom Eigenheim kämpfen. Auf Bauunternehmer, denen Personal und zeitweise auch Material fehlte. Und auf Makler, die trotz Wohnungsnot keine Käufer für ihre Häuser finden.