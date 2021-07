Abenteuer Küchenkauf - Heißer Preiskampf um den heimischen Herd

Der Küchenmarkt ist heiß umkämpft – und ziemlich intransparent: Preislisten für einzelne Küchenteile gibt es für Kunden nicht. Gerade große Küchenhäuser gewähren große Preisnachlässe, sogar ohne besonders harte Verhandlungen. Dok 5 stellt eine Branche vor, der es auch zu Krisenzeiten gut geht, wie lange nicht: Elf Prozent Umsatzplus verzeichneten Küchenhändler und –hersteller im Corona-Jahr 2020. Im Lockdown kochen die Deutschen wieder mehr am eigenen Herd – und sind bereit, Geld dafür auszugeben. Das Feature checkt, was Billigküchen können und was Luxusmodelle. Wie kleine Küchenstudios und große Möbelhäuser arbeiten. Und wie Küchen hergestellt werden. Dok 5 geht auf Küchenkauf.