"Grenzen dicht" – in der Corona-Krise eine medizinische Notwendigkeit oder doch nur ein Reflex? Die Abschottung war eine Zäsur. Gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch. Doch auch die Krise als Ganzes ist eine Zerreißprobe für Europa: Während in Deutschland die Zivilgesellschaft enger zusammenrückt, um den am stärksten Betroffenen zu helfen, ist es mit der europäischen Solidarität nicht allzu weit her und totgeglaubte Feindbilder und Ressentiments sind wieder zurück. Was wird aus Europa? Was aus seinen Grenzen?