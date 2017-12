"Die Kriegstagebücher" von Heinrich Böll

Es gibt noch etwas Neues von Heinrich Böll zu entdecken: Die nun zum ersten Mal veröffentlichten Tagebücher aus der Kriegszeit von 1943 bis 1945 sind eine wichtige Ergänzung zum Werk des Nobelpreisträgers. Gerade die ersten Erzählungen und Romane Bölls, wie "Wo warst du Adam?" oder "Der Engel schwieg" sind vor dem Hintergrund der Kriegserfahrungen Bölls als Soldat entstanden. Die Tagebücher stellen nun eine wichtige Ergänzung zu den Briefen dar.

Sechs Jahre, von September 1939 bis September 1945 war Heinrich Böll Soldat. Es waren Jahre, in denen an literarisches Arbeiten nicht zu denken war. Doch Böll schrieb Briefe, meist an seine Mutter und seine Frau Annemarie – an diese fast täglich. Und er führte Tagebuch. Während die Briefe immer einen Adressaten haben und im Krieg durch die Zensur mussten, waren die Tagebücher hingegen meist Ansprachen an den Verfasser selbst, knapper und intimer. Als es an der Front immer schwieriger wurde, Briefe zu schreiben und die Zensur strenger wurde, hatte Böll noch die Möglichkeit Tagebuch zu führen. Oft sind es nur kurze Anrufungen an seine Frau oder Gott. Aber im Gegensatz zu den Briefen kann er ungefiltert schreiben. Wohl auch ein Grund, warum René Böll, dem er sie kurz vor seinem Tod anvertraute, sie bisher nicht veröffentlicht hat.

Die Tagebücher berichten in knappen und eindringlichen Worten von Angst, Verlassenheit, Hoffnung und Schreckenserlebnissen wie dem vom Tod eines Kameraden, der direkt neben Böll erschossen wird. Nicht alle Tagebücher konnte Böll über den Krieg retten, aber die von Ende 1943 bis September 1945. Sie beginnen mit der Fronterfahrung in Russland und enden mit der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im September 1945.

Die jetzt vorliegende Ausgabe ist in ihrem Aussehen den Originalen nachempfunden. Sie sieht aus wie eine dicke schwarze Kladde aus Leder mit Nachdrucken der handschriftlichen Originaleintragungen Bölls. Die Tagebücher Bölls haben eine große Unmittelbarkeit, die den Leser ins Geschehen mit einbezieht. Manchmal sind es nur einfache Worte wie: Ekel, Angst, totale Verlassenheit, die eine große emotionale Wirkung erzielen. Es ist wie Poesie, ganz erstaunlich.

Eine Rezension von Terry Albrecht