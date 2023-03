Unsere Lebensmittel – was wissen wir darüber?

Aber die beiden im Studio sind sich einig: Ganz können die Verbraucherinnen und Verbraucher auch nicht aus der Zuständigkeit entlassen werden. Jede und jeder hat die Möglichkeit, sich Gedanken über den eigenen Konsum zu machen. Welche Haltungsform bedeutet was genau für die Tiere? Welches Bio-Siegel steht für welche Standards? Am Ende steht eine optimistische Botschaft: Wer will, kann mit gutem Gewissen essen. Denn Wissen ist Macht.

Redaktion: Heiko Hillebrand