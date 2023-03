Toastbrot – kaufen oder selber backen?

Toastbrot wird meist industriell hergestellt, sprich: in riesigem Maßstab. Die Hersteller brauchen gut reproduzierbare Prozesse: schnell und möglichst kosteneffizient. Trotzdem soll der Geschmack einer möglichst breiten Masse von Verbrauchern getroffen werden.

Helmut Gote steht nicht so auf Massengeschmackt. Er empfiehlt daher - wie fast immer - Selbermachen. Die Toastbrote, die er selbst gebacken hat, kommen im Studio hervorragend an. Wenn Sie ins Rezept schauen, werden Sie schnell merken, warum diese Varianten eine besondere Intensität erreichen, an die keines der gekauften Brote heranreicht.