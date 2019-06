Fade und trocken: Toastbrot im Test

Schon im Mittelalter wurde in europäischen Küchen Brot geröstet. Man hielt Brotscheiben übers Feuer, um sie knusprig und länger haltbar zu machen. Das Weizentoastbrot, so wie wir es heute kennen, begann seinen Siegeszug in Deutschland dann in den 1950er Jahren und kam zusammen mit dem Toastgerät als Neuheit aus Amerika. Höhepunkt dieser Erfolgsgeschichte war der berühmte Toast Hawaii. Mit Schinken, Ananas und Käse belegt brachte er einen Hauch von Exotik in die deutschen Küchen. Ob süß zum Frühstück oder herzhaft überbacken am Abend - auch heute noch ist der Toast eine der beliebtesten Brotsorten bei uns.

Der Test

Neun Buttertoastbrote standen in der Kostprobe bereit, mit dabei zwei Biomarken. Von jedem Testprodukt lag bei der Blindverkostung eine ungetoastete Scheibe und eine getoastete Scheibe auf dem Teller. Probiert hat als Brotprofi Bäckermeister Michael Schiffer aus Erftstadt. Außerdem in der Runde: Erika Nuss vom Netzwerk Haushalt und Silvestra Schmeck von Slow food, einem Verein, der sich für qualitätvolles Essen einsetzt.

Die meisten Toastbrote zu fade und zu trocken

Guter Buttertoast sollte eine gleichmäßige Krume haben und ungetoastet leicht elastisch und etwas feucht sein, so das Urteil der Experten. Er sollte außerdem fein nach Weißbrot riechen und ein leichtes Butteraroma haben. Nach dem Rösten ist ein guter Toast knusprig und nicht trocken. Nur zwei Toastbrote kamen bei der Kostprobe diesem Ideal recht nah, sie bekamen ein "befriedigend" (Ja! Buttertoast/Rewe, Bio-Buttertoast/ Alnatura). Am Rest hatten die Tester einiges auszusetzen. Fünf Toastbrote waren nur "ausreichend", an ihnen bemängelten die Tester unter anderem den zu faden Geschmack, eine zu grobporige Krume und einen zu säuerlichen Geruch. Zwei Buttertoasts fielen mit "mangelhaft" durch, das war einmal der G-Bio-Buttertoast von Basic und der Kronengold Toast von der Firma Kronenbrot, dieses Brot kam auf den letzten Platz. Die Tester bemängelten einen faden muffigen Geschmack und die zu trockene Krume.

Preis keine Orientierung beim Kauf

Bei den Testprodukten gab es große Preisunterschiede. Das teuerste Toastbrot kostete 3,18 Euro pro 500 Gramm, die preiswerten Marken lagen bei 69 Cent für diese Menge, zu diesem Preissegment gehörte auch der Testsieger.

Toastbrot einfrieren

In der ungeöffneten Verpackung ist Toastbrot rund zwei bis drei Wochen haltbar, das erreichen die Hersteller mittlerweile ohne den Zusatz von Konservierungsstoffen. Stattdessen wird das geschnittene Brot in der Tüte haltbar gemacht, indem es auf rund 70 Grad erhitzt wird. Ist die Verpackung offen, verdirbt Toastbrot allerdings relativ schnell. Deshalb der Tipp: Toastbrot in einen Tiefkühlbeutel packen, einfrieren und die Scheiben nach Bedarf direkt in den Toaster stecken; dann werden sie kross und der Geschmack leidet kaum.