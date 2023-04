Zart, grün und weiß – Spargel und Bärlauch

Buchtipps

Werner Gruber (2008): Die Genuss-Formel: Kulinarische Physik. Salzburg. Ecowin. 304 Seiten. 24 Euro. ISBN 978-3902404596.

Edouard de Pomiane (1994): French Cooking in Ten Minutes. Adapting to the Rhythm of Modern Life (translated by Philip Hyman und Mary Hyman). New York. North Point Press. 176 Seiten. ISDN 978-0865474802. (nur gebraucht erhältlich)

