Fast ein Nationalgericht: Sauerkraut

Mal zu weich, mal zu hart, mal zu fade: Sauerkraut im Test

Sauerkaut, das war in den Zeiten unserer Großmütter ein echter Winter-Klassiker. Wohl zu Recht, denn der eingelegte und vergorene Weißkohl ist enorm vitaminreich. Doch mit den Jahren sind die Sauerkrautrezepte immer mehr aus den deutschen Küchen verschwunden. Das vergorene Kraut bekam ein Arme-Leute-Image, wurde höchstens noch als regionale Besonderheit geschätzt. Das hat sich geändert. Sauerkraut ist wieder beliebt, nicht nur in der Alltagsküche, sondern auch bei Gourmetköchen.

Der Test

Wir haben zehn Sauerkrautprodukte - vier davon in Bio-Qualität- aus dem Glas, aus dem Beutel und aus der Dose probieren lassen. Eingekauft haben wir in Supermärkten und bei Discountern. Alle Krautprodukte waren pasteurisiert. Dieses Erhitzen auf 70 bis 80 Grad macht das Kraut viele Monate ohne Kühlung haltbar. Doch das Verfahren hat auch Nachteile, die für die Verdauung besonders gesunden Milchsäurebakterien - sie sorgen für den Gärprozess im Weißkraut - werden abgetötet. Auch der Vitamingehalt ist bei pasteurisiertem Sauerkraut geringer.

Die Probierrunde

Zu unserem Testerteam gehörte ein ausgewiesener Sauerkrautexperte. Lothar Tolksdorf vom Biohof Bursch in der Nähe von Köln stellt mit seinen Kollegen jedes Jahr selbst Sauerkaut her und verkauft es frisch im Hofladen und auf Wochenmärkten. Außerdem mit dabei: Constanze Schnitter, Leiterin der Genuss-Schule in Alfter, sie isst Sauerkraut auch schon mal roh als Salat. Dritter in der Runde war Harald Nuss, von Slow food, einem Verein, der sich für gutes regionales Essen einsetzt. Bei ihm kommt Sauerkraut nicht nur im Winter auf den Teller.

Viel Mittelmaß beim Geschmack

Das Testergebnis fiel gemischt aus. Fünf Mal gab es ein "befriedigend", vier Sauerkrautkonserven fanden die Tester insgesamt nur "ausreichend". Ein Produkt fiel im Geschmack völlig durch. Das war das Freshona Weinsauerkaut von Lidl mit der Note "mangelhaft". Im Geruch "nachhaltig unangenehm", zu weich, im Geschmack fade, so das Urteil in der Probierrunde. Offensichtlich ist es gar nicht so einfach gutes Sauerkauft herzustellen. Mal fanden die Tester die Krautprodukte zu hart, mal zu weich, mal zu aufdringlich in der Säure.

Discountersauerkraut vorn

In dieser Probierrunde war recht ungewöhnlich, dass bei etlichen Proben die Meinungen der Tester weit auseinander gingen. Die individuellen Vorlieben sind bei Sauerkraut offenbar sehr unterschiedlich. Das war auch beim Testsieger so. Während unsere Testerin das Kraut lecker fand, waren die beiden Herren im Team nicht sonderlich überzeugt. Sie fanden das Weinsauerkraut der Firma Durach (Netto) eher mittelmäßig. Mit der Note "befriedigend" landete dieses Produkt dann trotzdem auf dem ersten Platz, gefolgt vom Weinsauerkraut der Firma Gartenkrone (Aldi Süd); das Weinsauerkaut der Markenfirma Mildessa kam auf den dritten Platz. Der Preis war in unserem Test übrigens keine Orientierungshilfe. Die teureren Bio-Produkte landeten im Mittelfeld.

Die Alternative: Unpasteurisiertes Sauerkraut

Rohes, nicht wärmebehandeltes Sauerkraut bekommt man in Naturkostläden, hin und wieder auf Wochenmärkten oder in Hofläden. Manchmal gibt es Sauerkraut auch beim Metzger um die Ecke, dort sollte man aber nachfragen, ob es sich wirklich um unpasteurisierte Ware handelt. Unbehandeltes Sauerkaut ist nicht lange haltbar und muss gekühlt werden, weil die Milchsäurebakterien noch aktiv sind.